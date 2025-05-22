Barcelona, Raphinha ile "devam" dedi

La Liga'da şampiyon olan Barcelona, yıldız oyuncusu Raphinha'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
KONTRATI 1 SENE DAHA UZATILDI
Barcelona Brezilyalı yıldız oyuncu Raphinha'nın 2027'de bitecek kontratının 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Kaldığımız yerden devam. Raphinha ailemizde kaldı.' ifadeleri yer aldı.
Bu sezon Katalan ekibiyle 56 maça çıkarak 34 gol, 25 asistlik performans sergileyen ünlü oyuncu La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğunda başrol oynadı.