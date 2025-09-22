Barcelona, Real Madrid'in peşini bırakmıyor

La Liga'nın (İspanya birinci ligi) 5. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi konuk etti.
Ev sahibi ekip 15 ve 34. dakikalarda Ferran Torres'in golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı.
Dani Olmo, 62. dakikada skoru belirleyen golü attı ve Barcelona mücadeleyi 3-0 kazandı.
Puanını 13'e çıkaran Barcelona, 15 puanlı lider Real Madrid'i takibini sürdürdü. Getafe ise 9 puanla 8. sırada kaldı.
