Barcelona, Real Madrid'in peşini bırakmıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona, Real Madrid'in peşini bırakmıyor

Ferran Torres'in yıldızlaştığı maçta Getafe'yi mağlup eden Barcelona, lider Real Madrid'i takibini sürdürdü.

La Liga'nın (İspanya birinci ligi) 5. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip 15 ve 34. dakikalarda Ferran Torres'in golleriyle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Dani Olmo, 62. dakikada skoru belirleyen golü attı ve Barcelona mücadeleyi 3-0 kazandı.

Puanını 13'e çıkaran Barcelona, 15 puanlı lider Real Madrid'i takibini sürdürdü. Getafe ise 9 puanla 8. sırada kaldı.

Son Haberler
22 Ekim 2025 Resmi Gazete'de bugün
22 Ekim 2025 Resmi Gazete'de bugün
AFAD’tan deprem açıklaması! Balıkesir'de son durum...
AFAD’tan deprem açıklaması! Balıkesir'de son durum...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir mesajı
İthal otomobillere yüzde 30'a varan yeni vergi
İthal otomobillere yüzde 30'a varan yeni vergi
Erzurum'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Erzurum'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı