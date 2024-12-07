Barcelona son dakikada yıkıldı

LaLiga EA Sports kapsamında Real Betis ve Barcelona, Villamarín Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki tarafın da büyük mücadele verdiği maçta uzatma dakikaları adeta nefesleri kesti. Barcelona'nın Lewandowski ve Ferran Torres ile bulduğu gollere, Betis’in genç yeteneği Assane Diao son dakikada verdiği karşılıkla maça damga vurdu.

İLK YARIDA BARÇA’NIN HÂKİMİYETİ

Maç, Real Betis'in etkili başlangıcıyla hareketlendi. Diego Llorente'nin şutunu çizgiden çıkaran Raphinha ve Abde’nin kaçırdığı fırsatlar, ev sahibi ekip için şanssız anlar oldu. Ancak ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele geçiren Barcelona, Lewandowski'nin şık golüyle 39. dakikada öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

BETİS'İN İNATÇI MÜCADELESİ

İkinci yarıda Betis, oyundan düşmeyerek gol arayışına devam etti. Özellikle Lo Celso’nun liderlik ettiği ataklar ve Abde’nin kanatlardaki etkili oyunuyla Betis, Barcelona kalesinde tehlike yaratmayı sürdürdü. 67. dakikada Lo Celso, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru eşitledi. Ancak Ferran Torres’in 82. dakikadaki golü, Barcelona’yı tekrar öne geçirdi.

SON DAKİKALARIN KAHRAMANI: ASSANE DİAO

Maçın uzatma dakikalarında Betis, genç yıldızı Assane Diao’nun çabasıyla yeniden umutlandı. Aitor Ruibal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Diao, topu ağlara göndererek skoru belirledi: 2-2. Bu dramatik gol, Villamarín'de coşkuyu doruğa çıkardı.

TEKNİK DETAYLAR VE TARTIŞMALAR

Maç boyunca her iki takımın teknik direktörleri, oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etti. Barcelona teknik direktörü Flick’in itirazları sonucu kırmızı kart görmesi ve De Jong’un Betis oyuncusu Vitor Roque’ye yaptığı faul tartışmalara neden oldu. VAR incelemeleri, hakem kararlarının doğruluğunu pekiştirdi.

LALİGA’DA DURUM NE?

Bu beraberlikle Barcelona, zirve yarışında kritik puanlar kaybetti. Betis ise Avrupa kupalarına katılma hedefinde önemli bir adım attı. Villamarín’de oynanan bu unutulmaz maç, LaLiga EA Sports'un heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi.

