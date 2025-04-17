Barcelona transferde geri adım attı

Barcelona, 2024-2025 sezonunda özellikle hücum hattında etkileyici bir performans sergiliyor. Lamine Yamal, Robert Lewandowski ve Raphinha’nın yer aldığı üçlü, tüm kulvarlarda yüksek verim sağladı. Bu başarıya rağmen kulüp yönetimi, sezon sonunda kadroya yeni bir sol kanat oyuncusu katma niyetindeydi. Spor direktörü Deco’nun öncelikli hedefi ise Liverpool’un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz’dı.

Ancak son gelişmeler, bu planın rafa kaldırıldığını gösteriyor. İspanyol basınından Marca’nın aktardığına göre, Barcelona artık yaz döneminde hücum hattına takviye yapmayı düşünmüyor. Bu durum, Deco’nun Diaz’ı kadroya katma hayallerinin sona erdiği anlamına geliyor.

FİNANSAL SIKINTILAR BELİRLEYİCİ OLDU

Barcelona, La Liga’nın maaş kuralına uymayı hedefliyor. Ancak bu hedef gerçekleşse bile, kulübün yaz transfer döneminde hücum oyuncusu alacak mali güce sahip olması beklenmiyor. Kulüp içi kaynaklar, mevcut ekonomik yapının büyük harcamalara elverişli olmadığını vurguluyor.

Teknik direktör Hansi Flick’in mevcut hücum hattından memnun olduğu da bu kararın bir diğer önemli nedeni. Flick, özellikle sol kanatta Raphinha’nın alternatifi olarak Ferran Torres ve genç Fermin Lopez’e güveniyor. Bu isimlerin gelişimini destekleyen Alman teknik adam, yeni bir transfere gerek duymadığını yönetime iletti.

LEWANDOWSKİ İÇİN HALEF ARAYIŞI DA RÖTARA UĞRADI

Barcelona, son haftalarda Robert Lewandowski’nin halefi olabilecek isimlerle de ilgileniyordu. Özellikle Newcastle United’dan Alexander Isak ve Sporting CP’den Viktor Gyökeres, gündeme gelen isimler arasındaydı. Ancak Polonyalı yıldızın en az bir sezon daha takımda kalacak olması, bu transfer ihtimalini de şimdilik ortadan kaldırdı.

Barcelona’nın sportif yönetimi, mevcut kadronun hücumda yeterli olduğu görüşünde birleşti. Isak ve Gyökeres gibi oyuncuların transfer edilmesi, yalnızca yüksek bonservis bedelleri değil, aynı zamanda maaş yükü açısından da risk barındırıyor. Bu durum, söz konusu oyuncuların kulüplerini de rahatlatmış durumda.

GELECEK PLANLARI SAVUNMA VE ORTA SAHAYA ODAKLI

Barcelona’nın transferdeki yeni önceliklerinin savunma ve orta saha bölgelerine kaydığı bildiriliyor. Özellikle genç ve düşük maliyetli oyunculara yönelme stratejisi öne çıkıyor. Kulüp, ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak adına hem maaş bütçesini hem de bonservis giderlerini minimum seviyede tutmayı planlıyor.

Barcelona’nın akademi çıkışlı oyunculara daha fazla şans verme politikası da bu kararın temelini oluşturuyor. Hem finansal disiplin hem de kadro istikrarı açısından bu yaklaşımın kulübe uzun vadede katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Barcelona, Luis Diaz gibi yıldız oyuncuların transferinden geri adım atsa da, mevcut kadrosunun potansiyeline güveniyor. Yönetim, yaz transfer dönemini sakin geçirmeyi tercih ederken, teknik heyet ise kadro içi rekabetle verimliliği artırmayı amaçlıyor. Katalan devinin bu stratejisinin sahaya nasıl yansıyacağı ise sezon sonunda daha net görülecek.