﻿Barcelona'dan flaş Türkiye çağrısı

La Liga devi Barcelona, Real Madrid maçı sırasında Türkiye ile ilgili flaş bir çağrıda bulundu.

Çağrı, maçta skorboarda yansıtılırken, kulübün sosyal medya hesabından da tekrarlandı.

Stadın skorboard ve saha içi reklam panolarında, Trendyol’un earthquake.trendyol.com uygulaması aracılığıyla, afet bölgesine destek verilebileceği duyuruldu.

Ayrıca Barcelona'nın ve kulübün vakfı olan Barça Foundation sosyal medya hesaplarından yardım linki paylaşılarak afetzedelere destek çağrısında bulunuldu.