Barcelona ve Real Madrid'in Arda'yı hedef almasının nedeni ne? İspanyol spor yazarı Ruairidh Barlow açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

Ruairidh Barlow'un Football Espana'da yayımlanan yazısı şu şekilde;

''18 yaşındaki yetenek Arda Güler ile sözleşme imzalamak için bir 'Avrupa savaşı' oluyor.

Türk yeteneği şu anda tüm dünyayı ayaklarının altına almış durumda. Büyükler ve iyiler ona antrenman sahalarını gezdirmek için sıraya giriyor.

Bunun bir nedeni, çoğu büyük kulüp için oldukça uygun fiyatlı bir serbest kalma maddesine sahip olması ve Fenerbahçe'den 'sadece' 17,5 milyon € karşılığında ayrılmasına izin verilmesi.

Onunla bağlantılı kulüplerin sayısı çift haneli rakamlara ulaştı ve yalnızca İspanya'da Sport, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla'nın bahsettiği üç kulüp var.

Milan, RB Salzburg ve bir dizi Premier Lig takımı da görünüşe göre onu almak için para harcamaya istekli.

Bu size onun ya son derece yetenekli olduğunu ya da inanılmaz derecede aktif bir menajere sahip olduğunu gösterir.

Bu sezon, 35 kez forma giydi, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

Kulüp maçlarının tamamında, çoğu yedek kulübesinde olmasına rağmen 51 maçta 21 gol katkısı oldu.

Güler'in Türkiye forması giydiği dört maç var ve ilk uluslararası golünü de kaydetti.

Taraftarlar tarafından "Türk Messi" lakabına sahip.

Sol ayaklı olan Güler, ya ortadan hareket etmeye ya da içeri kesebileceği sağ taraftan içeri girmeye alışkın.

Güler'in mükemmel dengesi ve hünerli ayakları, çok hızlı koşmasına gerek kalmadan defans oyuncularından kolayca kaçmasını sağlıyor.

Ayrıca pas konusunda keskin bir gözü ve yumuşak bir dokunuşu var, bu da neden bu kadar çok üst düzey kulübün - herkesin onu istediğini anlamayı kolaylaştırıyor.

Bu dokunuş, topla da istediği yöne gitmesini sağlıyor ve bir anda sahayı açabiliyor.

Güler, pozisyon alma konusunda da yetkin olduğunu çoktan kanıtladı ve bunu yapabilmek için savunma planları arasında boşluklar buluyor.

Reytingler bazen spekülatif olabilse de, Güler ligdeki en yüksek WhoScored reytingine sahip ve Fenerbahçe için birçok metrikte üst sıralarda yer alıyor.

Güler'in mücadelesi, gelişiminin bir sonraki aşaması için doğru kulübü seçmek olacak.''