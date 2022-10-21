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Lewandowski 2 gol daha attı La Liga tarihine geçti

Barcelona, İspanya La Liga'nın 10. haftasında Villarreal'i farklı yenerken, 2 gol atan Lewandowski, rekor kırdı

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 04:00
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Barcelona Villarreal'e fark attı

Lewandowski 2 gol daha attı La Liga tarihine geçti
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İspanya'da La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Villarreal'i 3-0 mağlup etti. 

Katalan ekibinin gollerini 31 ce 35. dakikalarda Lewandowski, 38. dakikada Fati attı. 

Barcelona'nın Polonyalı santrforu Lewandowski, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti. 

Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan (1996 - 12 gol) bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

Barcelona puanını 25'e çıkarırken, Villarreal 15 puanda kaldı.

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