Barcelona Yamal'a Messi sorumluluğu verdi: Yeni 10 numara!

Barcelona'da 10 numaralı formanın yeni sahibi takımın yükselen yıldızı Lamine Yamal oldu.

MESSI'DEN SONRA FATI BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARMIŞTI

Lionel Messi'nin başarıdan başarıya koştuğu 10 numaralı forma daha sonra Ansu Fati'ye emanet edilmişti. Ancak Fati kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyerek hayal kırıklığı yarattı.

YAMAL'A YENİ SEZON ÖNCESİ BÜYÜK SORUMLULUK YÜKLENDİ

Fati'nin Monaco'ya kiralanmasının ardından boşa düşen 10 numaralı forma şimdi ise 18 yaşına yeni basan Lamine Yamal'a devredildi. Takımda 19 numarayı terleten Yamal böylelikle yeni sezon öncesi daha büyük bir sorumluluğu üstlendi.

BARCELONA GRAFİTİ İLE DUYURDU

Barcelona bu gelişmeyi resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir duvara Yamal'ın 10 numaralı grafitisinin yapıldığı videoyla duyurdu.

Our new No. 10. pic.twitter.com/iA8QRSuDcL