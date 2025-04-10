Barcelona yarı final kapısını araladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Barcelona yarı final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük bir avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti.

aw429148-07.jpg

Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

aw429148-03.jpg

Gecenin diğer maçında ise, Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Desire Doue ev sahibine beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf PSG oldu.

aw429148-01.jpg

49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes'in golleriyle Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

aw429148-04.jpg

Rövanş maçları 15 Nisan'da oynanacak.

Son Haberler
3 öğrenci daha tutuklandı!
3 öğrenci daha tutuklandı!
Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Bir insan bu kadar aşağılık bu kadar alçak olabilir mi?
Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Bir insan bu kadar aşağılık bu kadar alçak olabilir mi?
Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen akademisyen görevden uzaklaştırıldı
Başörtülülere hakaret ettiği iddia edilen akademisyen görevden uzaklaştırıldı
Barcelona yarı final kapısını araladı
Barcelona yarı final kapısını araladı
Hakkari'de hastaneyi su bastı
Hakkari'de hastaneyi su bastı