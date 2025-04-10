Barcelona yarı final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti.

Ev sahibi 25. dakikada Raphinha'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Barcelona, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Maçın skorunu 77. dakikada Lamine Yamal belirledi ve mücadele Barcelona'nın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Gecenin diğer maçında ise, Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, 35. dakikada Morgan Rogers ile 1-0 öne geçerken, 39. dakikada Desire Doue ev sahibine beraberliği getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan taraf PSG oldu.

49. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+2. dakikada Nuno Mendes'in golleriyle Fransız ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Rövanş maçları 15 Nisan'da oynanacak.