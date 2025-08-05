Barcelona'da büyük kriz! Kulüp 'imzala' diyor, o dinlemiyor

Barcelona’da alışılmadık bir kriz yaşanıyor. Takım kaptanı Marc-André ter Stegen, resmi tıbbi rapora imza atmayı reddedince, kulübün maaş indirimi avantajından yararlanarak yeni transferlerini kaydetme planı boşa çıktı. Alman kalecinin bu tavrı üzerine kulüp, acil olarak disiplin soruşturması başlattı.

LA LIGA KURALI KRİZİN MERKEZİNDE

La Liga yönetmeliğine göre, sakatlığı dört ayı aşan futbolcular için kulüpler maaşlarının yüzde 50’si; beş ayı aşanlar içinse yüzde 80’i oranında tasarruf sağlayabiliyor. Barcelona, Ter Stegen’in bu kapsama giren durumunu kullanarak yeni transfer Joan García gibi isimleri tescil ettirmeyi hedefliyordu.

Ancak oyuncunun, La Liga Tıbbi Komisyonu’na gönderilmesi gereken raporu onaylamaması tüm planları bozdu. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, hukuki departman devreye girdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Kriz, Ter Stegen’in sosyal medyada yaptığı açıklamayla başladı. Alman kaleci, sakatlığının üç ay içinde geçeceğini duyurdu. Buna karşın kulüp doktorları, iyileşmenin dört ila beş ay sürebileceğini belirtti. Bu fark, kulübün mali hamlelerine doğrudan etki etti.

BARCELONA DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATTI

Barcelona yönetimi, oyuncunun sözleşmesinde yer alan “kulübe zarar vermeme” maddesini gündeme getirerek disiplin süreci başlattı. Olası yaptırımlar arasında maaş kesintisi, kadro dışı bırakma ve kaptanlıktan alma gibi seçeneklerin masada olduğu öğrenildi.

TER STEGEN İLE GÖRÜŞME PLANLANIYOR

Krizi çözmek için yönetimin Ter Stegen’le birebir görüşme yapacağı öğrenildi. Kulüp, kalecinin kararını gözden geçirerek tıbbi rapora imza atmasını umuyor. Ancak oyuncunun ısrarcı tavrı nedeniyle süreç belirsizliğini koruyor.