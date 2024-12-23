Barcelona’da büyük şok! Tarihinde üçüncü defa yaşadı

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Barcelona’da büyük şok! Tarihinde üçüncü defa yaşadı

La Liga’da şampiyonluğun 2 büyük adayının çekişmesine sahne olan maçta Barcelona kendi evinde Atletico Madrid’e 2-1 mağlup oldu. İspanyol devi aldığı son mağlubiyet ile büyük şok yaşayarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Barcelona aldığı son mağlubiyetle tarihinde üçüncü defa yaşadığı bir durumla karşı karşıya kaldı.

Hansi Flick yönetiminde sezona harika bir başlangıç yapan Barcelona ilk 12 maçının 11'ini kazanırken tek yenilgi aldı. Derbideki Espanyol galibiyetinin ardından Katalan ekibi çıktığı yedi maçta ise istediği sonuçları alamadı.

Bu sezona LaLiga'da iç sahada beşte beşle başlayan Barcelona, evindeki son üç maçında sürpriz sayılabilecek yenilgiler yaşadı.

Las Palmas ve Leganes'e yenilen Katalan ekibi bu maçların ikisinde de ilk yarılarda gol bulamadı.

Barcelona, son oynanan Atletico Madrid maçında ise öne geçmesine rağmen kalesinde ikinci yarıda gördüğü gollerle kaybetti.

TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ

Barcelona, Atletico Madrid maçıyla bu sezon üst üste üçüncü iç saha yenilgisini aldı. Opta verilerine göre Katalan ekibinin tarihinde bu durum üçüncü kez yaşandı. 1965 ve 1987'de de benzer bir durumla karşılaşan Barcelona, bu sezonki yenilgilerinin ardından zirveyi kaybetti.

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