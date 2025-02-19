Barcelona’da ekonomik kriz sürüyor: Yıldız oyuncu ile sözleşme imzalayamadı

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Barcelona’da ekonomik kriz sürüyor: Yıldız oyuncu ile sözleşme imzalayamadı

Barcelona’da yaşanan ekonomik kriz oyuncularla sözleşme imzalamanın önüne geçmeye devam ediyor. İspanyol devi son olarak Inigo Martinez ile yeni sözleşme için anlaşsa da maaş limiti nedeniyle resmen duyuramadı.

Real Madrid ve Atletico Madrid'in puan kayıplarının ardından Rayo Vallecano'yu mağlup edip liderliğe yükselen Barcelona'da iç transferde bir imzada daha sona gelindi.

Bu sezon daha önce Ronald Araujo, Pedri, Gavi ve Pau Cubarsi'nin sözleşmelerini yenileyen Katalan ekibi, deneyimli stoperi Inigo Martinez'le de yeni kontrat için anlaştı.

Ancak Barcelona maaş limiti nedeniyle yeni sözleşme duyurusunu henüz yapamadı. Athletic'te yer alan haberde Barcelona'nın gelecek sezon için maaş limitinde yeterli alanın olmayacağını tahmin ettiği ve bu yüzden resmi açıklamayı yapamadığı belirtildi.

Martinez'in 2026 yazına kadar takımda kalmak için Barcelona'yla anlaştığı ve maaşınının 4 milyon euro olacağı kaydedildi.

Daha önce Dani Olmo ve Pau Victor için lisans çıkartmakta sorun yaşayan Barcelona, geçici kararla oyuncularını oynatma şansı elde etmişti.

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