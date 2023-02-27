Robert Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber. Real Madrid maçına yetiştirilecek

Barcelona'ya golcü futbolcusu Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

ALMERİA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Relevo'da yer alan habere göre, Almeria ile oynanan lig maçında sakatlanan Polonyalı yıldız, iki hafta sahalardan uzak kalacak. Lewandowski, perşembe günü Kral Kupası'nda oynanacak Real Madrid müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

BARCELONA'YA ÇABUK ALIŞTI

34 yaşındaki futbolcunun, 5 Mart'taki Valencia ve 12 Mart'taki Athletic Bilbao karşılaşmasına da yetişmesinin zor olduğu öne sürüldü. Bu sezon Barcelona'da 31 maça çıkan Lewandowski, 25 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.