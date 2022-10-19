Gerard Pique'ye Shakira'dan kötü haber

Barcelona'nın ünlü futbolcusu Gerard Pique ile Müzik dünyasının yıldız ismi Shakira geçtiğimiz aylarda 12 yıllık beraberliğini sonlandırmıştı.

SPOTIFY SHAKIRA'NIN ADINI KULLANABİLİR

El Espanol'da yayınlanan, Ajansspor'da geçen habere göre; Gerard Pique, Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşma gereği eski sevgilisi Shakira'nın adını formasında taşıdığı bir maçta oynamak zorunda kalabilir.

Barcelona geçtiğimiz hafta Real Madrid ile oynanan derbi maçta şarkıcı Drake'in logosunun olduğu formalarla sahaya çıkmıştı.

''AYRILIĞIMIZ SIRADAN BİR AYRILIK DEĞİL''

Shakira Pique ile ayrılığı konusunda "Sessiz kalmaya ve olayları sindirmeye çalıştım. Bu konuyla ilgili konuşmak gerçekten çok zor. Tüm gözler üzerimde ve ayrılığımız sıradan bir ayrılık değil. Sadece benim için değil, çocuklarım için de çok zor bir süreç. Çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Bu benim hayattaki bir numaralı görevim. Tabii okuldaki arkadaşlarından bir şeyler duyuyorlar. Bu onları ister istemez etkiliyor" demişti.