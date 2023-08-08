Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi

Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra İngiliz devinden ayrılan ve Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, Katalan ekibi ile yollarını ayırabilir.

Barcelona'da İlkay Gündoğan tehlikesi

İspanyol devi Barcelona'nın mali yönden sıkıntıları devam ediyor. Yeni transfer İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İspanyol basınından AS gazetesinde yer alan habere göre; Barcelona, yeni transferi İlkay Gündoğan'ın lisansını 12 Ağustos'a kadar çıkarılacağına dair söz verdi ancak henüz Alman yıldızın lisansını çıkaramadı.

Yapılan anlaşmaya göre İlkay Gündoğan, 12 Ağustos'a kadar lisansını çıkaramazsa sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek.

Mali sıkıntılar yaşayan Katalanlarda oyuncu satışı yapılmadan yeni transferlere lisans çıkarılamıyor.

Katalan devi, sözleşmelerini yenilediği Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Alejandro Balde ve Inaki Pena gibi yıldızların da henüz lisansını çıkaramadı.

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