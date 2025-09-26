Barcelona'da Raphinha ve Garcia şoku!

Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona'da sakatlık şoku yaşanıyor. Dün oynanan Real Oviedo maçında Brezilyalı yıldız Raphinha ile İspanyol kaleci Joan Garcia sakatlık yaşadı. Katalan ekibi iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

La Liga'nın 6. haftasında dün 1-0 geriden gelerek Real Oviedo'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Barcelona'da Raphinha ve Joan Garcia sakatlığa kurban gitti.

RAPHINHA VE JOAN GARCIA SAKATLANDI

Brezilyalı yıldız Raphinha'nın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken menisküsünde oluşan yırtık nedeniyle ameliyat olması planlanan Joan Garcia'nın 1 ayda fazla takımdan ayrı kalması bekleniyor.

İKİ OYUNCU DA PSG MAÇINDA YOK

İki oyuncu Barcelona'nın PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçı kaçıracak olması Hansi Flick'in planlarını alt üst ederken Raphinha'nın bir ihtimal 26 Ekim'de Real Madrid ile deplasmanda oynanacak El Classico'ya yetişme ihtimalinin olması teknik heyetin tek tesellisi olarak öne çıkıyor.

SZCZESNY BİR KEZ DAHA KALEYİ DEVRALACAK

Espanyol'dan yaz transfer döneminde transfer edilen 24 yaşındaki İspanyol kaleci Joan Garcia'nın yokluğunda Barcelona'da kaleye yeniden tecrübeli eldiven Szczesny geçecek.

BALDE İLE YAMAL TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan Alejandro Balde ile Lamine Yamal'ın bugün takımla birlikte çalıştığı gelen bilgiler arasında.

