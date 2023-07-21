Barcelona'da üst düzey ayrılık

Barcelona - Nikola Mirotic birlikteliği sona erdi. Katalan ekibi, yıldız oyuncunun sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Barcelona'da üst düzey ayrılık

Barcelona ile Nikola Mirotic'in yolları ayırma kararı aldı.

Mirotic’in kontratı, normal şartlarda 2025 yazında sona erecekti. Katalan ekibinin yıldız oyuncuya ödeyeceği tazminat bedeli, mahkeme süreci sonucunda belli olacak.

Karadağ asıllı İspanyol oyuncu, Avrupa'nın en büyük kontratına sahipti. 2019'da Barcelona ile sözleşme imzalayan Mirotic, vergiler hariç yıllık 6 milyon avro kazanıyordu. Yıldız oyuncunun mahkeme sonunda 2 yıllık ücretinin tamamını alması bekleniyor.

Geçen sezon Aralık ayında sakatlıktan dönen Mirotic, Avrupa Ligi'nde 29 maçta forma giydi. Skorer isim, 29 maçta 15,4 sayı, 4,3 ribaund ortalaması tutturdu.

33 yaşındaki oyuncu, Dörtlü Final'de Real Madrid karşısındaki performansıyla eleştirilerin odağında olmuştu.


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