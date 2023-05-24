Barcelona'da yaprak dökümü sürüyor

La Liga’da şampiyonluğa ulaşan ve Lionel Messi’yi kadrosuna katmak isteyen Barcelona’da transfer çalışmalar sürerken, yaprak dökümü de devam ediyor. Kulübün efsane oyuncularından Sergio Busquets’in takımdan ayrılmasının ardından bir diğer efsaneleşmiş biri olan Jordi Alba da Katalan ekibinden ayrılmaya karar verdi. Resmi açıklama Çarşamba günü yapılacak.

GENÇLER TECRÜBELİLERİN YERİNİ ALDI

Bu sezon ilk 11’deki yerini altyapıdan yetişen genç yıldız Alejandro Balde’ye kaptıran Alba’nın bu kararında kendisi gibi emektar isimlerden Gerard Piquet ve Busquets’in ayrılmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Bu sezon 29 maça çıkan Jordi Alba, 2 gol ve 6 asist üretti.