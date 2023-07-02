Barcelona'dan Arda Güler için bir açıklama daha geldi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler için ikinci bir açıklama daha yaptı.

Barcelona'dan Arda Güler için bir açıklama daha geldi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Adı Barcelona ile de anılan Arda Güler için kulübün başkanı Joan Laporta, bir açıklama daha yaptı.

Laporta, transfer ile ilgili gelen soruya, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz." dedi.

Laporta cuma günü ise, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." şekline konuşmuştu.

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