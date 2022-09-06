Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen, sezon sonunda da Barcelona'ya dönen Pjanic'in yeni takımı belli oldu.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, "Pjanic daha fazla dakika ve fırsat elde etmek için kulüpten ayrılmayı tercih etti. Onu seviyorum ancak kendisine daha fazla oynama süresi veren bir anlaşma yaptı ve daha fazla dakikaya sahip olmanın onu daha mutlu ettiğini tamamen anlıyorum" dedi.

Pjanic'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC ile anlaştığı belirtildi.