Barcelona’dan Sane’ye teklif geldi

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Barcelona’dan Sane’ye teklif geldi

La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, yaşadığı mali sorunlara rağmen yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devi, Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Sane’ye teklif yaptı.

La Liga ekiplerinden Barcelona, teknik direktörlüğe Hansi Flick’in gelmesi ile bambaşka bir futbol oynuyor. Real Madrid ve Atletico Madrid ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren İspanyol devi, mali sorunlara rağmen yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol basınında çıkan son haberlere göre Barcelona hedefine Bayern Münih’in yıldız oyuncularından Leroy Sane’yi aldı. Çıkan haberlere göre İspanyol devi, Sane için teklif yaptı.

BAYERN'DEKİ DURUMU KARMAŞIK

Bayern Münih, Sane ile yeni sözleşme görüşmelerine sezon başından bu yana devam ediyor ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı. Alman ekibinin hücumdaki alternatifleri nedeniyle Sane'yi vazgeçilmez olarak görmediği ancak 28 yaşındaki futbolcuyu maaşında önemli bir indirim yapması durumunda kadrosuna tutabileceği ifade edildi.

İNGİLİZLER DE TAKİPTE

Öte yandan Premier Lig'den Chelsea, Tottenham ve Manchester United'ın da Sane'nin Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Bayern Münih'te bu sezon 19 maçta süre bulan Leroy Sane, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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