Galatasaray istiyordu: Barcelona'dan flaş Depay kararı

Galatasaray Barcelona'nın göndermeyi planladığı Hollandalı forvet Depay için harekete geçmiş, bonservis bedeli ödemeyi de kabul etmişti.

Ancak Barcelona'nın Depay'la ilgili kararını değiştirdiği ortaya çıktı.

Robert Lewandowski'nin 3 maçlık cezası bu kararda etkili olurken, Depay'ın alternatif olarak kadrodra tutulmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı kulübün bu karar üzerine listesindeki diğer oyuncular için girişimlere başladığı, ara transfer döneminde takıma bir forvet oyuncunun alınması için tüm imkanların zorlanacağı belirtildi.