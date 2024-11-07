Barcelonalı yıldızın yüzüne 10 dikiş atıldı

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Barcelonalı yıldızın yüzüne 10 dikiş atıldı

Barcelona’nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, Kızılyıldız karşısında yüzüne aldığı darbeyle sakatlandı. Yüzüne 10 dikiş atılan oyuncu hakkında teknik direktör Hansi Flick, "Durumu iyi" açıklamasında bulundu.

Barcelona’nın 17 yaşındaki savunmacısı Pau Cubarsi, Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız’a karşı oynanan maçta yüzüne aldığı darbeyle sahadan erken ayrılmak zorunda kaldı. 67. dakikada, Uros Spajic’in ayağının yüzüne çarpmasıyla kanlar içinde kalan genç futbolcuya, sahada ilk müdahale yapıldı.

Sağlık ekibi tarafından 10 dikiş atılan Cubarsi, oyundan çıkarıldı. Hansi Flick, maç sonunda oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dikişlere ihtiyacı vardı ama durumu iyi" dedi. Henüz 16 yaşında Barcelona formasını ilk kez giyen ve büyük umut vadeden Cubarsi, yaşadığı sakatlığa rağmen neşesini kaybetmedi. Kulüp, daha sonra genç oyuncunun gülümseyen bir fotoğrafını “İyiyim” açıklamasıyla paylaşarak taraftarlarına moral verdi.

Barcelona, Kızılyıldız’ı 5-2’lik skorla mağlup ederken, Cubarsi’nin sakatlığı, galibiyet sevincine gölge düşürdü.

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