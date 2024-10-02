Barcelona’nın 5 gollü galibiyetinin arkasındaki Galatasaray ayrıntısı ortaya çıktı

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Barcelona’nın 5 gollü galibiyetinin arkasındaki Galatasaray ayrıntısı ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’u 5-0 mağlup eden Barcelona’nın Teknik Direktörü Hansi Flick’ten çarpıcı açıklama geldi. Alman teknik adam, galibiyetin arkasındaki Galatasaray ayrıntısı ortaya çıktı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. maçında Young Boys’u 5-0 mağlup etti. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2), Raphinha, Inigo Martinez ve Muhammed Aly Camara’dan geldi.

Barcelona’nın aldığı 5 gollü galibiyet sonrası konuşan Teknik Direktör Hansi Flick, dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Alman teknik adam, İsviçre ekibinin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray’a karşı oynadıkları maçları izleyerek hazırlandıklarını söyledi.

Hansi Flic, Young Boys’un Galatasaray’a karşı iyi bir oyun oynadığını belirterek, “Performansları dikkat çekiciydi ve biz de gerekli tüm analizleri yaptık. Onlara karşı çok iyiydik” dedi.

Alman teknik adam, rakiplerini ligdeki kötü gidişlerine rağmen asla küçümsemediklerinin altını çizdi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 ve 0-1’lik skorlarla mağlup olarak elenmiş ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmişti.

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