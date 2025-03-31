Barcelona’nın hücumcuları gol olup yağdı

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna devam eden Barcelona'da hücum hattındaki dört futbolcu takıma önemli bir skor katkısı sağlıyor.

Ligde liderliğini sürdüren Hansi Flick'in ekibi İspanya Kral Kupası'nda yarı final, Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde yer alıyor.

Kral Kupası yarı finalinde çarşamba günü 4-4'lük maçın rövanşında Atletico Madrid'e konuk olacak Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final için Borussia Dortmund'la mücadele edecek.

Barcelona'da Robert Lewandowski'nin önderliğindeki hücum hattındaki 4 futbolcu toplamda 133 gole direkt katkı sağladı.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Raphinha, Barcelona formasıyla çıktığı 42 maçta 27 gol ve 18 asist kaydetti. Takımın genç yıldızı Lamine Yamal ise 40 maçta 13 gol kayderken 16 asist yaptı.

Barcelona'nın deneyimli futbolcusu Robert Lewandowski ise 42 maçta attığı 38 golle takımın en skorer futbolcusu konumunda. Lewandowski bu maçlarda 3 de gol pası verdi.

Diğer üç isme göre daha az süre bulsa da çift haneleri yakalayan Ferran Torres ise takımı adına 15 gol ve 3 asistle oynadı.