Barcelona'nın transfer hedefleri ortaya çıktı! Liste alev alıyor

Barcelona, transfer dönemine yıldız oyuncularla damga vurmadan önce kadroda yer açmayı planlıyor. Kulüp, sol kanat için Luis Diaz (Liverpool), Nico Williams (Athletic Bilbao) ve Marcus Rashford (Manchester United) gibi üç büyük ismi gündemine aldı. Ancak bu hamleler öncesinde önemli satışlar yapılması şart.

La Masia çıkışlı Fermin Lopez, Arap kulübü Al-Ahli'nin ilgisini çekti. Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Hansi Flick'in gözetiminde sıkça forma şansı buldu ve performansıyla öne çıktı. Fermin için Chelsea'nin de takipte olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun olası satışı, kulübün yerli statüsünden ötürü büyük kâr anlamına geliyor.

Barcelona, daha önce Franck Kessie'yi Al-Ahli'ye satmıştı ve benzer bir satış stratejisi bu yaz da geçerli olabilir. Ancak Fermin'in satışı henüz kesinleşmedi.

Diğer yandan, Ronald Araujo'nun adı da transfer gündeminde. 1-15 Temmuz tarihleri arasında serbest kalma bedeli 60 milyon avroya düşecek olan Uruguaylı savunmacının durumu da belirsiz. Oyuncu kulübe sadakat gösterse de, menajerlik ekibi transfer olasılıklarına açık.

Barcelona, bu yazı kadro şekillendirme açısından kritik bir dönem olarak görüyor. Yapılacak satışlar, kulübün yeni yıldızlara yer açmasını ve finansal yükünü hafifletmesini sağlayabilir.