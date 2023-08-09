Barcelona'nın yıldızı Arabistan'da

Al Ahli, Barcelona'dan Frank Kessie'yi transfer etti.

Barcelona'nın yıldızı Arabistan'da

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kessie'nin transferiyle ilgili olarak Körfez kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hikaye burada devam ediyor. Hoşgeldin Kessie" ifadeleri kullanıldı.

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Al Ahli; Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy ve Allan Saint-Maximin gibi yıldız futbolcuları da kadrosuna katmıştı.

Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu geçen sezonun başında Milan'dan bonservissiz olarak Barcelona'ya transfer olmuştu.

Katalanlarla 43 maça çıkan Kessie 3 gol, 3 asistle oynamıştı.

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