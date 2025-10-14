İspanyol devi Barcelona Kulübüne, Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki oyuncunun "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği aktarıldı.
İyileşme süresinin ise sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.
Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.
Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Robert Lewandowski, 4 gol kaydetti.