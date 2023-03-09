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Barcelona'nın orta sahası Uruguay'dan. 20'lik yıldızın peşinde

Barcelona, Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz'ı takibe aldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 21:00
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Barcelona'ya Uruguay'dan 20'lik orta saha

Barcelona'nın orta sahası Uruguay'dan. 20'lik yıldızın peşinde
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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona, oyuncuyla ilgili gelen olumlu raporların ardından 20 yaşındaki orta sahayı yakından takip etti. Katalan devinin, Diaz'ı yakından takip etmesinin ardından oyuncuyu transfer etmek istediği aktarıldı.
20 yaşındaki futbolcunun kulübü Liverpool Montevideo'nun, bonservis olarak 7 milyon euro beklediği aktarıldı. Fabricio Diaz'ı transfer etmeye en yakın takımlar olarak ise River Plate ve Flamengo gösterildi. Finansal olarak sıkıntılı durumda yer alan Barcelona'nın ise, 7 milyon euro'luk bonservis beklentisi sonrası bu transferde diğer takımlara dezavantajlı konumda kaldığı öne sürüldü.

Öte yandan 20 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan Barcelona dışında Villarreal ve Girona'nın da ilgisinin olduğu ifade edildi.

Diaz'ın, çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğu ve genç yaşına rağmen şimdiden takımında 100 maçta oynadığı kaydedildi.

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