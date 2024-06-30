Barda tanıştığı adamı öpünce hastanelik oldu

22 yaşındaki İngiliz kadın Neve McRavey, final sınavlarının bitişini arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Barlardan birinde eğlenirken dans ederken genç bir adamla tanıştı ve zamanla yakınlaşan çift öpüştü.

Ertesi gün McRavey boğaz ağrısıyla uyandı ve bunu soğuk algınlığına ya da olası bademcik iltihabına bağladı. Ancak semptomları hızla kötüleşmeye başladığında, neredeyse "kendi tükürüğüyle boğulacak" ve boğazı belirgin ve acı verici bir şekilde şişecek noktaya geldiğinde, antibiyotik tedavisi öneren bir doktora gitti.

Ancak terapi işe yaramadı ve öğrenci kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı ve burada kendisine bulaşıcı mononükleoz teşhisi konuldu. Öfkeli İngiliz kız şimdi enfeksiyonun 26 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen mezuniyetini mahvettiğini söylüyor . Ayrıca başkalarını, çok daha tehlikeli olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda enfeksiyonun kaynağı olabilecek partilerdeki sıradan tanıdıklara karşı uyarıyor.

Talihsiz genç kız "Öpüşmenin ardından üç haftadan fazla zaman geçti ve hayatımın neredeyse bir ayını hastanede yatalak geçirdim. Ve bu sadece barda birini öptüğüm için başıma geldi" dedi.

MONONÜKLEOZ VE İLK BELİRTİLERİ

Glandüler ateş veya "öpüşme hastalığı" olarak da adlandırılan mononükleoz, esas olarak tükürük veya diğer salgılar yoluyla, ancak nadiren damlacıklar yoluyla bulaşır.

Enfekte kişiler kendilerini yorgun ve halsiz hissedebilir ve baş ağrısı, boğaz veya kas ağrısından şikayet edebilir. Yaklaşık 7-14 gün sonra mononükleozun karakteristik semptomları ortaya çıkar. Başlıca semptomu 40 dereceye ulaşan ateştir. Bu durum 2-3 hafta kadar sürebilir ve çoğunlukla öğleden sonra ve akşamları yoğunlaşabilir; bademciklerin genişlemesiyle birlikte farenjit ortaya çıkabilir. Ayrıca lenf düğümlerinde genişleme ve ağrı da hissedilir.

Esas olarak hasta bir kişiden, aynı zamanda hastalandıktan sonra 18 aya kadar virüs taşıyıcısı olabilecek iyileşmiş bir kişiden de enfekte olabilirsiniz; bu nedenle mononükleoz durumunda genellikle uzun, kısmi bir karantina uygulanır.