Bardak Boy Köpek Sahiplenmeye Karar Verdim, Bakın Neler Yaşadım

Tamamen bir tesadüf sonucu, internet ortamında zaman geçirirken evcil hayvan sahiplenme serüveniyle karşılaştım.

Ailemize katıldığı günden beri güzelleşen yaşamımızdan önemli küçük kesitleri sizlerle de adım adım paylaşacağım.



Toffy’i nasıl, nereden bulduk? (Güvenilir ortam)

İlk karşılaşma (En heyecanlı an)

İsim seçimi (Bir ömür taşıyacak)

Apartman dairemizdeki uyumu ve yaşamı (Hiç korkmayın)

Tuvalet eğitimleri (Çok çok önemliymiş)

Bakımı (Önce kendimiz öğrendik, ona nasıl baktık ve sağlık süreçleri)

Bunları tane tane anlattım, işte bakın neler yaşadık.

İlk Karşılaşma;

Minik Kızımız Toffy ile Nasıl mı Tanıştık?

İnternetten;

Hikayemizin belki de en can alıcı noktası, yavrumuzla yollarımızın nasıl kesiştiği.

Eşim ve ben vardiyalı olarak çalışan, daha çok yeni evliliğe başlamış hayatı ev iş arasına sığdırmış ve de yoğun bir koşuşturmacanın içinde bir çifttik ta ki Toffy ile tanışana kadar.

Aslında uzun zamandır aramıza ufakta olsa lafı geçiyordu bir köpek sahiplenmeyi ancak git, bak, cinslerden tam anlamıyoruz etrafta dolaş ara, hiç cazip gelmiyordu.

Evde izinli olduğum bir gün İnternetten web ortamından önüme çıkan ilk site www.kopekdunyasi.com sitesine girdim. Köpek Dünyası sitesinden bu kadar cinsi detaylı bir arada görünce önce bir şaşırdım ışıl ışıl bir site ve aradığım cinsten bir sürü ilan vardı burada.

Farklı farklı üreticilerle görüştüm, sorular sordum ve sonunda aynı şehirde bulduğum bir çiftlikle randevulaştık, gittik ve Toffy’i ilk orada gördük :) konuştuk, anlaştık karar verdik, sevdik ve sahiplendik :)

Bizimkisi İlk Görüşte Aşk

Randevulaştığımız tarihte miniğimizi yakından görmek hem de detaylı bilgi almak için çiftliğe gittik.

Yerinde bizleri karşılayan ve en ince ayrıntıları dahi anlatmaktan kaçınmayan Emre bey bize merak ettiğimiz herşeyi sorularımızı tek tek cevapladı.

Bizim için en önemli ilk konu köpeğin sağlığı ve gerçek ırk olmasıydı. Köpek Dünyası’ndan bu linke ulaştığımızda www.kopekdunyasi.com/kategori/chihuahua aynı ırktan birçok sevimli dostumuzu orada gördük. Emre Bey’in Köpek Dünyası sitesindeki güvenli üye rozetinin olması daha gelmeden içimizi rahatlatmıştı.

Çiftliği gezerken masum masum annesinin yanında duran, dünya tatlısı bir Chihuahua (Şivava) yavrusuna görür görmez ilgilendik ve bağlandık. Aradığımız, sahiplenmek istediğimiz köpeği hemen bulmuş olmamızın verdiği heyecanla kararımızı diğer bebeklere devam edip bakmadan karar verdik.

Bardak boy olarak tabir edilen yıllar geçsede hep aynı boyda kalacağını öğrendiğimiz miniğimizle olan hayat yolculuğumuzda böylece başlamış oldu.

Bu Süreçteki En Zorlandığımız Konu: İsim Seçimi

Evet yanlış yazmadım, miniğimizi sahiplenmedeki en zor kısım kesinlikle isim seçimi oldu. Siyah ile beyaz kadar zıt karakterlere sahip olduğumuz eşimle bu konuda baya zorlandık. Bir evlattan farklı görmediğimiz için kimsede olmayan en özel isimleri araştırmaya başladık. Coco, bella, fifi gibi popüler Şivava isimlerinin arasından sonunda ikimizinde aklına yatan, bir şekerden farksız olan kızımıza tam yakışacak Toffy isminde mutabık kaldık. Bence nokta atışı yaptık, iyi ki Toffy :)

Artık 2+1 Küçük Apartman Dairesinde Yaşayan Üç Kişiydik

85 metrekare iki odalı küçük dairemizde üç kişi yaşamaya başladık. Başlangıçta zorlanırım diye düşünüyordum ancak yanılmışım. Biz işteyken evde yalnız kalabilir mi, ağlar mı, yoksa komşularımızı rahatsız edecek kadar gece gündüz havlar mı diye soru işaretlerimiz yok değildi tabi her köpek sahiplenmek isteyen aile gibi. Ancak güzel kızımız Toffy daha ilk günden belli ettiği masumluğunu, uysallığını hep sürdürdü. Irkınında sahip olduğu karakteristik özelliklerden midir bilemiyorum tek bir olumsuz huyu dahi yok, bakımı konusunda bizi çok rahatlattı. Bardak yani teacup boy olduğu için yer sorunu da yaşamadık. Bizim gibi küçük bir apartman dairesinde yaşıyorsanız sizlere de ideal bir ırk tercihi olacaktır Şivava’lar.

Tuvalet Eğitimi Sadece İki Hafta Sürdü

Minik Toffy’imize çiftlikte başlangıç seviyesinde tuvalet eğitimi verildiği için alışma sürecinde hiç zorlanmadık diyebilirim. Ped eğitimini iki hafta gibi kısa zamanda oturttuk ve hal böyle olunca istenmeyen küçük olumsuz durumlarda hiç yaşanmadı ancak herkes bizim kadar şanslı olamayabilir bu konuda çünkü Chihuahualar, diğer köpeklere göre daha küçük bir idrar torbasına sahip oldukları için daha sık tuvalet ihtiyacı duyabilirler, sabırlı olursanız ve doğru yöntemleri kullanırsanız, köpeğinizin tuvalet eğitimi konusunda bizim gibi hızlı sonuç alıp başarılı olabilirsiniz. Köpeğinize tuvaletini yapması için uygun bir alan seçin ve bu alanı her zaman kullanması için teşvik edin. Eğitim sürecinde, köpeğinize ödül vererek onu teşvik edebilirsiniz. Örneğin, köpeğiniz tuvaletini doğru alana yaptığında, ona sevdiği bir yiyecek veya ödül verebilirsiniz.

Teacup Köpek Bakımı Zor mu?

Küçük oldukları için daha hassas oldukları düşünülen teacup bebeklerin bakımlarının aslında diğer cinslerden pek de bir farkları yok. Bizzat yaşadık, gördük. Veterinerinizle kuracağınız düzenli iletişim ve bakım tüyolarıyla emin olun sizde hiç zorlanmayacaksınız.

Kısacık tüylere sahip olduğu için düzenli tüy bakımı gerektirmeyen minik yavrumuzu haftada bir fırçadığımız parlak tüyleriyle tam bir prenses yaptık, cicili bicili giydirdiğimiz kıyafetleriyle de bulunduğu ortamın parlayan yıldızı. Diş ve vücut bakımı için gerekli ekipmanları, şampuanları zaten ilk etapta Emre bey'den ücretsiz temin etmiştik sonrasında da güvendiğimiz işletmeden aylık olarak almaya devam ettik.

Beslenme konusuna geldiğimizde ise teacup köpekler, küçük boyutları nedeniyle genellikle küçük porsiyonlar halinde beslenirler. Kaliteli, dengeli ve uygun beslenme sağlamak çok önemlidir. Bizde araştırdığımız, hekimimize danışarak aldığımız mamalarla büyüme sürecine göre düzenli olarak beslenmesine dikkat ettik, ediyoruz.

Gözümüz Arkada Kalmadan Tatilimizi de Yaptık

Sahiplendikten 8 ay sonra yazın kapıya dayanmasıyla beraber yıllık izin kullanım zamanlarımız geldi. Güzel bir planlamayla aklımız onda kalmadan keyifli bir tatil geçirdik.

Bir hafta titizlikle araştırarak bulduğumuz evimizin yakınındaki bir köpek otelinde, kalan diğer haftayı ise anneme bırakarak tamamladık. Köpek Oteli konusunda önce küçük tereddütlerimiz vardı ancak araştırıp gidip konuşunca ikna olduk. Beklentilerimizi fazlasıyla karşılayan veteriner hekimin işlettiği, girişte sağlık testleri yaparak misafir kabul eden bu otelde kızımız hem diğer köpeklerle sosyalleşti hem de tüm bakımları yapıldı. Toffy’imizi aralıklı olarak kameralardan da takip edip mutluluğuna şahit olduk, anlayacağınız hem biz hem de kızımız tatil yapmış oldu.

Yalnızca bir hafta olarak anlaştığımız için bu keyifle geçen haftanın sonunda annem gidip otelden alarak kendi evinde baktı. 60 yaşında emekli bir öğretmen olan annemi bakımı konusunda hiç üzmemiş prensesimiz. Hem evde hem de gezmeye çıktıklarında görüntülü arayarak aslında hep onlarla birlikteydik. Tatilden döndüğümüzde ise ayrılmaları epey bir zor oldu, özellikle de annem için. Minik kızımız bizi görünce sevinçten üzerimize atlayarak adeta sevgi gösterisi yaptı. Köpek sahibi olmak isteyip kafası bu konuda karışık olanlar sakın endişelenmeyin, köpek otelleri sizin sorunsuz tatil yapabilmeniz için en uygun alternatif tabi annelerinizde :)

Mevsim Geçişleri

Güzel ve sorunsuz geçen yaz dönemi ve bahar dönemi derken soğuk kış ayları geldi.

Haftasonu düzenli olarak götürdüğümüz, kızımızın da alışık olduğu park gezilerimize kısa bir mola vermemiz gerekti, hal böyle olunca evde enerjisini atacağı bir oyun olanı oluşturduk. Dışarı çıkmamız gereken mecburi durumlarda ve veteriner ziyaretlerinde şirin kalın kıyafetleriyle sıkıca giydirerek soğuktan koruduk. Teacup köpeklerin küçük boyutlarından dolayı vücut ağırlıkları da düşüktür ve büyük köpeklere göre daha az vücut yağına sahiptirler. Bu nedenle soğuk havalarda daha çabuk üşürler bizde bunun bilincinde olup tüm önlemleri aldık.

İyiki Sahiplenmişiz

Güzel kızımız Toffy ile olan hayat maceramızdan küçük küçük detaylar vererek, bizim gibi köpek sahiplenmeyi düşünüp ancak hiç cesaret edemeyenlere yardımcı olacak tecrübelerimizden bahsettim. Biz hep iyiki diyoruz sizde eğer bu yazının sonuna kadar gelip yolculuğumuza eşlik ettiyseniz kendi Toffy’inizi bulmak için bir an evvel harekete geçin.