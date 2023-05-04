'Bardakçı Baba' Aydınlılarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Bardakçı Baba” oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

'Bardakçı Baba' Aydınlılarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Bardakçı Baba” oyunu ile Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda seyircilerle buluştu. Yazarlığını Yunus Emre Gümüş'ün, yönetmenliğini ise Cafer İlhan’ın yaptığı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

SANATÇILARA ÇİÇEK VE KATILIM BELGESİ

İzleyicileri kahkahaya boğan oyunun sonunda yönetmen Cafer İlhan’a ve tüm sanatçılara çiçek ve katılım belgesi verildi. Tek perdelik komedi oyunu olan “Bardakçı Baba”, gelecek günlerde de seyircilerle buluşmaya devam edecek. Oyun, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda saat 20.30'da sahnelenecek. Biletler, ücretsiz olarak Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Özenle hazırlanan oyunlarımıza tüm Aydınlıları davet ediyorum” dedi.

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