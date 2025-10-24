Öncelikle şunu söyleyeyim çağdaş bir sosyal demokraside “barınma hakkı” en temel “yurttaş hakkıdır” ve ülkeyi yöneten iktidar her bir vatandaşın bu hakka sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür.

Türkiye’de son yıllarda vatandaşlarımızın çok ciddi bir barınma sorunu yaşadığı ise hepimizin malumudur. Vatandaşlarımızın bırakın başını sokacak bir konut alıp barınma sorununu çözebilmesini, makul fiyatlı ve geliri ile ödeyebileceği kiralık konut bulmakta bile çok ama çok büyük bir sıkıntı çektiğini biliyoruz.

Sıkıntı ortada herkesin malumu olduğuna göre bu sıkıntıyı yaratan nedenleri irdelememiz ve konuyu doğru anlamamız gerekiyor ki memlekette yaşanan bu büyük barınma krizi çözülebilsin.

Barınma sorununun iki temel kaynağı olabilir:

1- Konut fiyatları ve buna bağlı olarak kiralar çok yüksektir.

2- Ücretler çok düşük ve yetersizdir

İlk olarak birinci şıkkı tartışmaya açalım konut satış fiyatları ve kiralar gerçekten de yüksek mi?

Sonuç olarak konut üretilen bir maldır, üretilen her mal gibi konutun da bir maliyeti vardır.

Konut maliyetini üç temel etken belirler:

1- Arsa maliyeti

2- İmalat işçilik ve malzeme maliyetin

3- Vergi ve harçlar

1- Arsa maliyeti

Bu kalemler arasında değeri büyük ölçüde itibari olan tek kalem arsadır. Arsa değeri büyük ölçüde itibaridir dedim ama arsanın sahip olduğu yol, su, elektrik, kanalizasyon, toplu taşıma, okul, hastane, ibadethane, güvenlik ve benzeri fiziki imkanlar bir arsanın değerini çok büyük ölçüde etkiler.

Önce herkes şunu bilmeli ki devlet imarlı arsa yaratırken bunun bedelini de arsa sahibinden peşin peşin alır ve yaklaşık olarak arsanın % 40 kadarına el koyar.

Sonuçta arsa kıt kaynaktır ve çok kişinin itibar ettiği satın almak istediği bir arsanın fiyatının da diğerlerine göre yüksek olması normaldir.

2- İmalat işçilik ve malzeme maliyeti

Unutmamak gerekir ki her bir konut üretilmesi gereken bir maldır ve bu yüzden de konut üretimi sırasında işçilik, malzeme, enerji ve finans kullanılması gerekir.

Türkiye’de inşaat işlerinde kullanılan her türlü malzeme ve enerjide % 20 KDV olduğunu özellikle ve mazot vb gibi enerji kalemlerinin kullanımında KDV ile beraber ciddi miktarda ÖTV’de ödenmekte olduğunu unutmamak gerekir. Sonuçta inşaat yaparken hafriyat ve nakliye kalemleri çok yoğun enerji yani mazot kullanılan kalemlerdir.

Ayrıca inşaatta kullanılan bir çok malzemenin ithal olduğunu da unutmamak gerekir.

Malum eğer ahşap bir ev yapmıyorsanız bir inşaat çimentosuz, demirsiz olmaz çimento ve demir üretmek içinse çok yoğun enerji kullanılır bunların nakliyesi de yoğun enerji kullanımı gerektirir.

İnşaat için gereken nitelikli mimar ve mühendisler ve bunların çizeceği plan ve projeler de oldukça maliyetli unsurlardır lakin sadece bu da değil inşaatta çalışan iş gücü de epeyce pahalıdır. 2025 koşullarında günlük yevmiyeler 3 bin ila 5 bin lira arasında değişmektedir. Bunlar inşaat maliyetlerini belirleyen temel unsurlardır. Birde göz önüne alınması gereken finansman maliyeti var elbette.

3- Vergi ve harçlar

Bir inşaatın maliyetini belirleyen en önemli kalemlerden biri devlet tarafından alınan vergi ve harçlardır. Emin olun bu son derecede ciddi bir maliyet kalemidir. Bir konut yaptığınızda önünden geçen yolun her bir metrekaresi, su ve kanalizasyon bağlatırken her bir metresi için çok ciddi paralar ödenir.

Sonuçta bir konutun maliyeti var Türkiye’de on binlerce müteahhit yılda yüz binlerce konut yapıyor ve fiyatlar serbest piyasa koşullarında son derecede rekabetçi olarak belirleniyor. Bu noktada piyasada bir tekel oluşması, fahiş fiyat belirlemesi mümkün değildir. Kaldı ki kamu eliyle de konut üretiliyor TOKİ konut üreten en önemli kamu kurumu.

TOKİ konutlarının satış fiyatları, proje bazında değişiklik göstermekte olsa da aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait resmi TOKİ satış duyurularından derlenmiştir.

BÖLGE M2 BİRİM FİYATI Marmara 38.552.-TL Akdeniz 37.059.-TL Karadeniz 32.379.-TL İç Anadolu 32.372.-TL Doğu Anadolu 31.574.-TL

Bu hesaba göre Marmara bölgesinde ortalama 120 m2 3 oda 1 salon şehrin çok da merkezi bir bölgesinde olmayan mütevazi bir evin TOKİ tarafından satış fiyatı 4 milyon 600 bin lira civarında olacaktır.

Bir evin kira bedelini doğal olarak o evin satış değeri belirler. Bir konutun geri dönüş süresi 20 yıl yani 240 aydan fazla olursa o konut makul bir gayrimenkul yatırımı olmaz. Buna göre değeri 4 milyon 600 bin lira olan bir konutun kirası en düşük net 19 – 20 bin lira civarında olmalıdır ve buda vergiler dahil brüt yaklaşık 25 bin liraya tekabül edecektir. Tabi birde enflasyon meselesi var dönem başında belirlenen kiranın dönem sonunda enflasyon ile ne kadar eriyeceği de ülkemizde öngörülemez bir husustur.

Buraya kadar yaptığımız hesaplamalar Türkiye’de konut ve kira fiyatlarının fahiş seviyede olmadığını göstermektedir.

Barınma sorununu yaratan ücret düşüklüğü sorununu bir sonraki makalemde bu yazımın devamı olarak anlatacağım.