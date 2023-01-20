Beşiktaş istedi: Ruslar vermedi

Rus oyuncunun menajeri Pavel Banatin, Barinov için Beşiktaş'ın yaptığı transfer teklifinin Lokomotiv Moskova tarafından reddedildiğini kaydetti.

Banatin, "Lokomotiv, teklifi reddetti. Şu anda görüşmelerde bir duraklama var. Beşiktaş genel müdürü de bunu açıkladı. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın transfer için birden fazla seçeneği vardı.

Satın alma opsiyonlu kiralama bir seçenekti ve bir geri alım maddesi de söz konusuydu." dedi.

"Beşiktaş, Lokomotiv için yeterli olmayan bir teklif yaptı" diyen Banatin, "Türkiye'de transfer dönemi 8 Şubat'ta sona erecek. Beşiktaş'ın transfer için diğer seçenekler üzerinde çalışmaya ara verdiğini itiraf ediyorum" ifadelerini kullandı.