Barış akademisyeni Aslı Aydemir tutuklandı! LeMan protestolarına tepki göstermişti

LeMan dergisi çalışanları hakkında, Hz. Muhammed'in tasvir edildiği yorumlarına yol açan karikatür sebebiyle"dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Karikatürün sosyal medyada gündem olması sonrası protesto çağrıları yapıldı. Bazı gruplar derginin Beyoğlu'ndaki bürosuna baskın gerçekleştirirken, LeMan çizerleri bina önünde protesto gerçekleştirdi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, derginin binası protestocular tarafından basıldığı sırada bölgede bulunan Barış Akademisyeni Aslı Aydemir ile bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonrası Aydemir'in masasında bulunan bardağı yere düşerek kırıldı ve eşinin eli kesildi.

POLİS MEMURUNUN ELİ KESİLDİ

Arbedeye müdahale etmek isteyen bir polis memuru da araya girdiği esnada elinden yaralandı. Eli kesilen polis memurunun şikayetçi olması sonrası Aydemir sabah ev baskınıyla gözaltına alındı. Emniyet'teki ifade işlemlerinden sonra savcılığa sevk edilen Aydemir, tutuklama talebiyle İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği'deki ifadesinin ardından Aydemir, "polise mukavemet ve kasten yaralama" suçlamalarıyla tutuklandı.

AYDEMİR'E DESTEK PAYLAŞIMI

Aslı Aydemir'in de imzacılarından olduğu Barış Akademisyenleri ise şunları söyledi,

"Sevgili hocamız Aslı Aydemir, 30 Haziran günü Leman Dergisi önüne gelen saldırgan grupla yaşadığı tartışmanın ardından önce bu sabah ev baskınıyla gözaltına alındı, biraz önce ise akıl dışı bir gerekçeyle tutuklandı. Hocamızın masumiyeti açıktır, yanındayız!"