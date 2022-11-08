Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu kimdir?

Akademi Türkiye yarışmasıyla üne kavuşan Barış Akarsu tanındığı günden bu yana şarkılarıyla listelerde yerini korudu. Sevilen şarkıcı Barış Akarsu geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Barış Akarsu'nun yaşamını konu alan "Barış Akarsu Merhaba" filmi, 18 Kasım'da vizyona girecek.

Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Çok güzel bir hikayeydi. Mert'in eline, yüreğine sağlık. İki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Abla ve babası Selahattin Amca ile çok güzel günlerimiz geçti. Çok duygusal anlar yaşadık. Barış'ın anısına layık olmak için çok çalıştık ve onu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Barış Akarsu'nun aşık olduğu Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada ise ekibe dahil olduğu için memnuniyetini dile getirerek, "Biz her gün çok mutlu bir şekilde çalıştık. Amasralıların, ailesinin, dostlarının tanıdığı Barış’ı anlattık filmde. Biz filmimizin hikayesini çok sevdik. Umarım bizim kadar sizler de seversiniz. İnşallah izleyen herkes de filmimizden çok mutlu olarak çıkar." diye konuştu.

Yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya'nın üstlendiği film, Türkiye ile aynı anda 23 ülkede daha vizyona girecek. Filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ile Can Anar kaleme aldı.

Barış Akarsu'nun ses kaydı bulunan yarım kalmış bir şarkısı da film için yeniden düzenlenerek İsmail Ege Şaşmaz tarafından yorumlandı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

29 Haziran 1979 yılında Amasra, Bartın'da dünyaya gelen Barış Akarsu, eğitim hayatına Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda başladı ve ardından ortaokul öğrenimini bitirdi. Ortaokuldan sonra Amasra Lisesi'ne giderek lise öğrenimini de tamamlayan Barış Akarsu, küçük yaşlardan itibaren mızıka, flüt, klavye ve gitar gibi enstrümanlar çalmaya başladı.

Liseyi bitirmesinin ardından Barış Akarsu, Karadeniz Ereğli'ye yerleşti ve buradaki barlarda müzisyen olarak çalmaya başladı. Bir yandan da yerel radyo ve televizyon kanalları için programlar hazırlamaya başladı.

Barış Akarsu, 2004 yılında Atv'deki 'Akademi Türkiye' adlı yarışmaya katıldı ve yarışmada büyük bir ilgi gördü. Rock ve Anadolu rock tarzında şarkılar seslendiren Barış Akarsu'nun sesi oldukça beğenildi. Yarışmada gördüğü ilgiyle finale kadar gelerek Barış Akarsu şampiyon oldu.

2007 yılında konserlerine hız kesmeden devam etti ve kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Oynadığı dizinin sezon finali çekimleri bittikten sonra tatil yapmaya giden Akarsu, 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.