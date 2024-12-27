Barış Alper hayallerinin peşinden gidiyor. Son hamlesi herkesi şaşırttı

Galatasaray’da gösterdiği harika performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Barış Alper Yılmaz en büyük hedefini Avrupa’nın büyük liglerinde oynamak olarak belirledi. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya transferi sonrası bu yolda ciddi hazırlıklara başladı.

Sabah’ta yer alan habere göre, İngiliz ve İtalyan kulüplerinin peşinde olduğu Barış Alper’in son hamlesi dikkat çekti. Yıldız oyuncu, Serie A’da oynama ihtimaline karşı İtalyanca öğrenmeye başladı.

2000 doğumlu yıldız oyuncunun son Kayserispor maçının ardından takım arkadaşı Jakobs'la kurduğu İngilizce iletişim, sar-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Galatasaray forması altında toplamda 132 maça çıkan milli futbolcu, 20 gol attı ve 15 asist yaptı.