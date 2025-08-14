Barış Alper için sıcak saatler... Başkandan flaş açıklama: 50 milyon Euro!

Suudi Arabistan kulübü NEOM'un Barış Alper'i kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray ile anlaşmanın eşiğinde olduğu iddia ediliyor. Bonservis pazarlığının 35-40 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtilirken transferde sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için yüksek bir teklif alması üzerine Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, sarı kırmızılı kulüple yaptıkları anlaşma gereği sahip oldukları yüzde 20'lik pay hakkıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 20'LİK PAY İÇİN TEKLİF GELMEDİ

Anadolu Ajansı'na konuşan Tahiroğlu, “Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 'Satıştan %20'lik hakkınızı alalım' şeklinde bir teklif gelmedi. Bundan sonra gelir mi, bilemiyorum. Şu anki düşüncemiz, %20'lik payımızı almak yönünde.

"BARIŞ ALPER 50 MİLYON EURO EDER"

Bize sorarsanız Barış Alper 50 milyon Euro eder, inşallah hem Galatasaray, hem kendisi hem de bizim için hayırlı bir sonuç olur. Üç tarafın da kazanacağı bir süreç olmalı." dedi.