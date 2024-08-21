Barış Alper mucizesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys karşılaşması öncesi Barış Alper Yılmaz'dan gelen haberle sarsılmıştı.

Gıda zehirlenmesi yaşayan yıldız futbolcu, İsviçre'ye giden kafilede yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.'' denmişti.

Ancak daha sonra tedaviye olumlu cevap verdiği belirtilen Barış Alper özel uçakla dün akşam geç saatlerde İsviçre'ye gitti, kampa dahil oldu.

Yapılan son kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptı ve "Oynamak istiyorum" dedi.

Bu gelişmenin ardından Okan Buruk yıldız futbolcuyu, Young Boys karşılaşmasında ilk 11'de oynattı.