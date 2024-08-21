Barış Alper mucizesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barış Alper mucizesi

Gıda zehirlenmesi yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz uygulanan tedavi sonrası mucize bir şekilde takıma katıldı, Young Boys karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys karşılaşması öncesi Barış Alper Yılmaz'dan gelen haberle sarsılmıştı.

Gıda zehirlenmesi yaşayan yıldız futbolcu, İsviçre'ye giden kafilede yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.'' denmişti.

Ancak daha sonra tedaviye olumlu cevap verdiği belirtilen Barış Alper özel uçakla dün akşam geç saatlerde İsviçre'ye gitti, kampa dahil oldu.

Yapılan son kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptı ve "Oynamak istiyorum" dedi.

Bu gelişmenin ardından Okan Buruk yıldız futbolcuyu, Young Boys karşılaşmasında ilk 11'de oynattı.

İlgili Haberler
Galatasaray'a İsviçre'de soğuk duş
Van Bronckhorst canlı yayında iki yıldıza kapıyı gösterdi. Biletlerini kesti
Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Erdoğan'ın 18 yıl önce ananı da al git dediği çiftçi: Kaçırılıp özür dilettirildim. Deli raporu verip tımarhaneye kapattılar Gündem
Erdoğan'ın 18 yıl önce ananı da al git dediği çiftçi: Kaçırılıp özür dilettirildim. Deli raporu verip tımarhaneye kapattılar
Trabzonspor St. Gallen'e hazır. Avcı'dan kritik toplantı Spor
Trabzonspor St. Gallen'e hazır. Avcı'dan kritik toplantı
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu Ekonomi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Sultanahmet’te şüpheli çanta paniği Yerel Haberler
Sultanahmet’te şüpheli çanta paniği
Galatasaray'a İsviçre'de soğuk duş Spor
Galatasaray'a İsviçre'de soğuk duş
Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Tuvalet fırçasıyla öldürdü Dünya
Tuvaletini yaparken 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Tuvalet fırçasıyla öldürdü