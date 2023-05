MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadele sonrası Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabından şampiyonluğu kutladığı bir video paylaştı.

Barış Alper, çektiği videoda Belçikalı yıldız Dries Mertens ile ''We are the Champions'' (Biz şampiyonuz) şarkısını söyledi.

Ayrıca Barış Alper Yılmaz, çektiği videoya 'Classic' notunu düştü.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.