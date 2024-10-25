Barış Alper Yılmaz Avrupa'yı salladı: "En iyi gol" ödülüne aday gösterildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barış Alper Yılmaz Avrupa'yı salladı: "En iyi gol" ödülüne aday gösterildi

Galatasaray'ın İsveç temsilcisi Elfsborg karşılaşmasında rakip ağlarına gönderdiği golün sesi hala yankılanıyor. Yılmaz'ın golü "en iyi gol" öldülüne aday gösterildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg'u evinde ağırlayan Galatasaray 4-3'lük galibiyet alarak hanesine 3 puanı yazdırmış ve Avrupa Ligi'nde ilk 8'de kalma şansını korumuştu.

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TARAFTARA ÇİFTE MUTLULUK

Galatasaray'ın başarılı performansının ardından galibiyete sevinen taraftar için bir güzel haber daha geldi ve Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın Elfsborg'a attı gol, ödüle aday olarak gösterildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi golü oylaması başlarken, mevcut adaylar arasında Barış Alper Yılmaz'ında golü yer aldı.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın Elfsborg ağlarını sarstığı gol;

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