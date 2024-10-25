Barış Alper Yılmaz Avrupa'yı salladı: "En iyi gol" ödülüne aday gösterildi

UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg'u evinde ağırlayan Galatasaray 4-3'lük galibiyet alarak hanesine 3 puanı yazdırmış ve Avrupa Ligi'nde ilk 8'de kalma şansını korumuştu.

TARAFTARA ÇİFTE MUTLULUK

Galatasaray'ın başarılı performansının ardından galibiyete sevinen taraftar için bir güzel haber daha geldi ve Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın Elfsborg'a attı gol, ödüle aday olarak gösterildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi golü oylaması başlarken, mevcut adaylar arasında Barış Alper Yılmaz'ında golü yer aldı.