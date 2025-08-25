Barış Alper Yılmaz geri adım attı!

Galatasaray’da bir süredir antrenmanlara katılmayan Barış Alper Yılmaz konusunda yeni bir gelişme yaşandı. NEOM’a transferi gündemde olan ve yönetimle sorunlar yaşadığı öne sürülen milli futbolcu, kararından geri adım attı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmeyen genç futbolcu, dönüşte gerçekleştirilen sabah rejenerasyon idmanında takımla birlikte çalıştı.

Barış Alper, uzun süredir devam eden krizin ardından ilk kez takımla antrenmanlara çıkarak geri dönüş sinyali verdi.

