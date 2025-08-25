Barış Alper Yılmaz geri adım attı!

Kaynak: Haber Merkezi
Barış Alper Yılmaz geri adım attı!

Galatasaray'dan ayrılarak NEOM'a transfer olmak isteyen ve bu yüzden antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, bu kararından döndü. Milli oyuncu, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray’da bir süredir antrenmanlara katılmayan Barış Alper Yılmaz konusunda yeni bir gelişme yaşandı. NEOM’a transferi gündemde olan ve yönetimle sorunlar yaşadığı öne sürülen milli futbolcu, kararından geri adım attı.

g.jpeg

Sarı-kırmızılı ekibin, Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmeyen genç futbolcu, dönüşte gerçekleştirilen sabah rejenerasyon idmanında takımla birlikte çalıştı.

Barış Alper, uzun süredir devam eden krizin ardından ilk kez takımla antrenmanlara çıkarak geri dönüş sinyali verdi.

