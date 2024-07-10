Barış Alper Yılmaz gündem oldu

Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de milli takım formasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Adı transferler iddialarıyla anılan, Avrupa'dan teklifler aldığı ileri sürülen 24 yaşındaki futbolcu, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz, babası Yüksel Yılmaz'la fotoğraflarını paylaştı.

Çocukken babasıyla yemek yediği fotoğrafla yine yemek yerken yeni fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sosyal medyada olay oldu.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorum yağdı.