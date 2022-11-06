6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Barış Alper Yılmaz kimdir? Galatasaray'lı Barış Alper Yılmaz maç sonu ne dedi?

Barış Alper Yılmaz kimdir? Galatasaray'lı Barış Alper Yılmaz maç sonu ne dedi?

Galatasaray’ın ev sahibi olduğu Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Galatasaray’ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz maç sonu ne dedi? Barış Alper Yılmaz kimdir?

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 12:48
Takip Et

Barış Alper Yılmaz kimdir? Galatasaray'lı Barış Alper Yılmaz maç sonu ne dedi?

Barış Alper Yılmaz kimdir? Galatasaray'lı Barış Alper Yılmaz maç sonu ne dedi?
+
Aa
-

Süper Lig’in 13. Haftasını Galatasaray- Beşiktaş derbisiyle geride bırakırken Galatasaray’ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz Galatasaray-Beşiktaş maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 13. haftasında Nef Stadyumunda oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçı 2-1 Galatasaray’ın galibiyetiyle bitti.

Galatasaray’ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, "Uzun zaman oldu sahaya çıkmayalı. Böyle bir maçta beni sahaya sürdüğü için Okan Hoca'ya teşekkürler. Çok farklı bir gece oldu benim için. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etkim oldu. Çok mutluyum." dedi.

‘’MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK’’

Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz, "Antrenmanlarda zaten hep çalışıyoruz. Maça da çok iyi hazırlandık. Bu maçın daha iyi olmasını bekliyorduk. Güzel bir asist yaptım diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
1
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
2
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
3
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
4
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
5
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
6
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Galatasaray tarihi fark atabilirdi
7
﻿Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Galatasaray tarihi fark atabilirdi
﻿Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Galatasaray tarihi fark atabilirdi
﻿Kılıç Milli Takımı dünya şampiyonu
﻿Kılıç Milli Takımı dünya şampiyonu
﻿Kılıç Milli Takımı dünya şampiyonu
﻿Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak
﻿Kocaeli İzmit Belediyesi 10 işçi alacak
﻿44. İstanbul Maratonu'nda zafer Afrikalı atletlerin
﻿44. İstanbul Maratonu'nda zafer Afrikalı atletlerin
﻿44. İstanbul Maratonu'nda zafer Afrikalı atletlerin
﻿Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Aydın’da 2 bin 579 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.