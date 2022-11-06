Barış Alper Yılmaz kimdir? Galatasaray'lı Barış Alper Yılmaz maç sonu ne dedi?

Süper Lig’in 13. Haftasını Galatasaray- Beşiktaş derbisiyle geride bırakırken Galatasaray’ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz Galatasaray-Beşiktaş maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 13. haftasında Nef Stadyumunda oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçı 2-1 Galatasaray’ın galibiyetiyle bitti.

Galatasaray’ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, "Uzun zaman oldu sahaya çıkmayalı. Böyle bir maçta beni sahaya sürdüğü için Okan Hoca'ya teşekkürler. Çok farklı bir gece oldu benim için. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etkim oldu. Çok mutluyum." dedi.

‘’MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK’’

Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz, "Antrenmanlarda zaten hep çalışıyoruz. Maça da çok iyi hazırlandık. Bu maçın daha iyi olmasını bekliyorduk. Güzel bir asist yaptım diyebilirim." ifadelerini kullandı.