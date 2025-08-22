Barış Alper Yılmaz krizinin perde arkası: Örnek futbolcuydu, protestocu oldu

Sezonun ilk maçında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanındaydı. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı karşılaşmaya iki gol, bir asistle Barış Alper Yılmaz damga vurdu. Oyuncu gol topu filelere gönderdikten sonra 'Sihirbaz' lakaplı Harry Kewell'ın yüzünü kapattığı gol sevincini yaptı.

25 yaşındaki bunu yapma nedenini şöyle açıkladı: "Harry Kewell'a selam olsun ama gerçeği söyleyeyim. Otelden çıkmadan önce iletişim ekibinden Ege ağabey, 'Barış gol atarsan bunu yapar mısın?' diye sordu. Onu kırmadım."

Galatasaray iletişim ekibi de bazı gazetecilere Barış Alper Yılmaz'ın gol sevincinin Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması gündemde olan 'Harry Potter' lakaplı Kerem Aktürkoğlu'na mesaj olduğunu sızdırdı. Sarı kırmızılılar örnek futbolcu olarak gördükleri Barış Alper Yılmaz ile 'tek büyücü Kewell' mesajı veriyordu. Ancak 15 gün içinde 'örnek' olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz antrenmanlara çıkmayacak, kulübü siyah ekranla protesto edecek hale geldi. Peki ne yaşandı?

Her şey 10 gün önce başladı. Suudi Arabistan takımı Neon milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyordu. Oyuncunun temsilciyle iletişime geçtiler. Yıllık 10 milyon dolar maaş ve beş milyon euro bonus'la Barış Alper Yılmaz tarafıyla dört sezonluk anlaşma sağlandı. Temsilci, Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu'ya ilk teklifi iletti. Buna göre Arabistan kulübü 30 milyon dolar ve bonus vermeyi taahhüt ediyordu. İddiaya göre sarı kırmızılı yönetim teklifin 40 milyon dolar ve bonuslara çıkarılması durumunda Barış Alper Yılmaz'ın transferine vize vereceklerini iletti.

Barış Alper'e rekor teklif! Galatasaray'ın kararı sonrası ipler gerildi

DURSUN ÖZBEK KARŞI ÇIKTI

Ancak bu söz krizi ateşleyen olay oldu. Hafta sonu Neom, futbolcu için 40 milyon dolar ve bonuslara çıkmayı kabul etti. Son karar için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e gidildi. Galatasaray Başkanı bu teklifi reddetti. Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz satışından sarı kırmızılıların kasasına minimum 50 milyon dolar girmesini istiyordu. Yapılan sözleşmeye göre satış gelininin yüzde 20'sini Keçiörengücü'nün alması nedeniyle istenen rakam 60 milyon dolardı.

KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER

Bu durum Barış Alper Yılmaz tarafında tepkiyle karşılandı. Oyuncunun temsilcisi bir daha böyle teklif bulamayacaklarını belirterek yönetime tepki gösterdi. Galatasaray yönetimi yıllık 5 milyon euro vererek Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalamak istediğini bildirdi. Oyuncu tarafı ise Osimhen ve Icardi'ye verilen maaşı örnek göstererek Neom'un teklifi doğrultusunda 8 milyon euro istedi. Burada karşılıklı restleşme yaşandı.

Barış Alper Yılmaz'a sert tepki! Restleşmeyi doğruladı

OSİMHEN TRANSFERİ GİBİ! ROLLER DEĞİŞTİ

Restleşmenin ardından Barış Alper Yılmaz, aynı Victor Osimhen'in Napoli'ye yaptığı gibi bir rapor alarak antrenmana çıkmadı. Sarı kırmızılılar, 75 milyon bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Osimhen için Napoli'den en ufak taviz görmemişti. Yani bu sefer roller değişti. Barış Alper Yılmaz Nijeryalı futbolcu gibi olurken Galatasaray ise Napoli gibi davranıyordu. Yani fiyattan taviz vermeden Arabistan kulübünün istenen rakama çıkmasını bekliyordu.

SİYAH EKRAN PROTESTOSU VE GALATASARAY'DAN KARŞI HAMLE

Dün öğleden sonra Barış Alper Yılmaz'dan yeni bir hamle geldi. Instagram hesabından 'siyah ekran' paylaşarak yönetimi protesto etti. Galatasaray bu harekete ise resmi siteden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada "Üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir" denildi.

Galatasaray'dan büyük Barış Alper Yılmaz tepkisi

Bu açıklamanın ardından iki tarafın ne yapacağı merak konusu. Galatasaray yönetimi istediği paraya çıkılmadığı sürece transfere izin vermeyeceğini net şekilde ifade ediyor. Burada kilit nokta Barış Alper Yılmaz'ın nasıl davranacağı.