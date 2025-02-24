Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme

Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak.
MERT HAKAN'A GÖNDERME
Derbiye saatler kala futbolcularda paylaşımlarını yaptı. Son olarak Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, maç günü paylaşımında Mert Hakan Yandaş'ın 2020'deki maçtan sonra Galatasaraylı yöneticiye attığı mesaja yer verdi.
Yandaş Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yıllar sonra 3-1 yenmesinin ardından Galatasaraylı yöneticilere "Ellerinde bişey kalmaması sevindirici çok" diye mesaj atmıştı.