Barış Alper Yılmaz Sarışın güzelle yakalandı! Ne yapacağını şaşırdı

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, çapkınlık turunda gazetecilere yakalandı. Görevlilerin gazeteciler var uyarısının ardından Yılmaz panikledi. Hemen arkadaşının yanından ayrıldı.

ARKADAŞINI BIRAKIP YOLA DEVAM ETTİ

Saat 01.00 sıralarında sarışın bir güzelle mekandan ayrılan futbolcu, görevlilerin, “Gazeteciler var” uyarısıyla hemen arkadaşının yanından ayrıldı. Görevlilerin uyarısı sonrası lüks aracına binen Barış Alper, arkadaşını da mekânın ilerisine gönderdi.

Yılmaz, arkadaşını beklediği yerde bırakarak, yoluna devam etti. Futbolcunun arkadaşı daha sonra mekana dönüp, kendi aracıyla oradan ayrıldı.