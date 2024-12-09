Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu. Sivasspor maçında sakatlanmıştı

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Barış Alper Yılmaz sessizliğini bozdu. Sivasspor maçında sakatlanmıştı

Sivasspor maçında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor maçının son dakikalarında aldığı darbenin ardından sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Sivassporlu oyuncudan Barış Alper Yılmaz’a tartışılan hareket! Hakem VAR’a gitti, pozisyonu film izler gibi izledi!Sivassporlu oyuncudan Barış Alper Yılmaz’a tartışılan hareket! Hakem VAR’a gitti, pozisyonu film izler gibi izledi!

"İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR"

Maç içerisinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Barış Alper Yılmaz, "İyiler sonunda mutlaka kazanır” dedi.

Yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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