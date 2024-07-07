Barış Alper Yılmaz'a küfür etti soruşturma açıldı

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1 yenilirken Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murak Gevrek, sosyal medya hesabından şoke eden ifadeler kullandı.

Maç sonrası herkesi hayretlere düşüren bir paylaşımda bulunan Murat Gevrek, "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ...belanı..." ifadelerini kullandı.

HEMEN SORUŞTURMA AÇILDI

Sosyal medyadan gelen büyük tepki sonrası paylaşımı silen Murat Gevrek ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün sosyal medya paylaşımları' üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Murat Gevrek AKP'ye yakınlığıyla tanınıyor.