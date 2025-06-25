Barış Alper Yılmaz'a küfürler yağdırmıştı! Salvatore Foti'den flaş Süper Lig sözleri

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun eski asistanı Salvatore Foti, Corriere dello Sport'a konuştu. Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'a ettiği küfürlerle olay olan Foti'nin açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti.

İşte Salvatore Foti'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"DÜNYANIN EN ÜNLÜ YARDIMCISI"

“Jose dünya çapında bir figür ve onun yardımcısı olmak seni belki de dünyanın en ünlü yardımcısı yapıyor. Ama onunla Villa Borghese veya Piazza di Spagna'da yürüyüşe çıkmayı dene: ünlü kelimesinin anlamını anlayacaksın.”

"MOURINHO'YA KEFARETİMİ ÖDEDİM"

“Aslında kendi yoluma gitmek istiyorum. Mourinho ile bu konuyu konuştum bile. Neredeyse 400 maç hazırladım, kefaretimi ödedim. Teknik direktörlük yapmaya hazırım.”

MOURINHO'DAN EN ÇOK NE ÖĞRENDİN?

“Kazanan bir kolektif zihniyet yaratmanın önemini. İnsanları saha ötesinde bir fikir etrafında birleştirmek en zor şeydir. Roma'da başardık, hatta bazıları bunu önemsizleştirdi. Ben sadece iki yılda iki Avrupa finali hatırlıyorum: biri kazanıldı, diğeri ise... hepimiz bize ne yaptıklarını biliyoruz.”

ROMA İLE AYRILIK SÜRECİ VE FİNAL SONRASI

"Budapeşte'de kaybettiğimiz finalin ardından 20 gün boyunca evimden çıkmadım. Finansal fair play yüküyle yeniden başladık. Sonra takım yeniden oynamaya ve sonuç almaya başladı. Zor bir anda bizi gönderdiler. Aralık ayında dördüncüydük. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Mourinho'nun sahiplerle ilişkisi nasıldı bilmiyorum ama kesinlikle bir paratoner haline gelmişti."

"SÜPER LİG CEHENNEM GİBİ GÖRÜNÜYOR"

"Dışarıdan bakıldığında, Türk ligi kavgalar, çekilen takımlar ve hakemleri döven başkanlarla cehennem gibi görünüyor. 7-8 güçlü takım var, stadyumlar dolu, 20 milyon nüfuslu aynı şehirden üç takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Sen kazanamazsan, rakibin kazanır. Galatasaray ile 70 bin seyirci ve 15 bin polisin olduğu bir derbi oynadık. Ortam çok ateşli, ama bu seni güçlendirir."